Ilaria Cavo (Orgoglio Genova-Bucci - Noi Moderati): "Silvia Salis chiarisca la sua posizione sul nucleare. I genovesi meritano trasparenza"

"La candidata sindaca Silvia Salis deve chiarire la sua posizione sull'energia nucleare. Ieri, di fronte agli industriali, ha mostrato apertura verso il nucleare, mentre nello stesso giorno Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde, ha ribadito la sua ferma opposizione, definendola una 'follia' ". Così Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, vice presidente X Commissione Attività produttive della Camera e candidata vicesindaco nella lista Noi Moderati - Bucci - Orgoglio Genova, che poi aggiunge: "Noi Moderati siamo stati i primi a presentare una proposta di legge alla Camera per la ricerca sul nucleare di nuova generazione, pdl che sarà abbinata alla legge delega del Governo di cui sarò relatrice in Commissione Attività Produttive. La nostra posizione, mia, del mio partito e gruppo parlamentare, della lista che rappresento a livello locale e della nostra maggioranza è chiara e coerente, sia a Roma che a Genova e in Liguria: crediamo nel nucleare sostenibile come scelta strategica per garantire energia pulita, sicura e competitiva, riducendo la dipendenza da fonti fossili e da Paesi terzi e di conseguenza, nel medio e lungo termine, le bollette. Crediamo che Genova possa essere sede dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Al contrario, l'alleanza tra Salis, Sinistra Italiana e Europa Verde appare profondamente divisa su tante cose e in particolare su un tema cruciale per il futuro energetico del nostro Paese".

"I cittadini genovesi hanno il diritto di sapere da che parte stanno i loro candidati su questioni che influenzeranno direttamente la loro vita quotidiana e in questo caso anche le bollette energetiche. La coerenza non è un dettaglio: è una scelta di responsabilità. Invitiamo la candidata Salis a chiarire pubblicamente la sua posizione sul nucleare e a spiegare - conclude Ilaria Cavo - come intende conciliare le evidenti contraddizioni all'interno della sua coalizione".

