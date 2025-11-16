Vignaiolo e fabbro si incontrano dopo una puntata di Benvenuti in Liguria e nasce un'opera d'arte
di Gilberto Volpara
La festa per la certificazione bio della cantina
"Dobbiamo ringraziare Benvenuti in Liguria, il nostro incontro è nato dopo una puntata del programma di Telenord".
Lo dice l'autore della scultura in ferro battuto “Giaminà”. Lui si chiama Alessandro Borneto, un fabbro di Sant'Olcese che è stato l'autore di un'opera da oggi in poi in mostra presso la Cantina Urbana di Bolzaneto condotta da Andrea Bruzzone: "Il vero significato del lavoro contadino grazie alla maestria artigiana, il senso di questo lavoro" dice il padrone di casa.
Il tutto come simbolo della certificazione bio e post prima annata di produzione vitivinicola IGP Colline del Genovesato da parte dello stesso Bruzzone. Nel corso della festa polceverasca è stato possibile degustare la produzione storica dei vini IGP e DOC e gli spumanti della Valpolcevera.
