Il Servizio di Psicologia di Assistenza Primaria: supporto vicino ai cittadini
di Maurizio Michieli
L’intento è quello di ridurre le barriere di accesso alla salute mentale, garantendo ascolto, orientamento e primo supporto senza lunghe attese
Un aiuto concreto e accessibile per affrontare il disagio psicologico quotidiano: è questo l’obiettivo del Servizio di Psicologia di Assistenza Primaria, un modello innovativo di presa in carico che affianca il cittadino direttamente nel contesto della medicina territoriale.
Attivo all'interno dei presidi sanitari locali e in stretta collaborazione con i medici di medicina generale, il servizio offre consulenze psicologiche brevi e mirate, pensate per intercettare precocemente segnali di disagio legati a stress, ansia, depressione o difficoltà relazionali.
L’intento è quello di ridurre le barriere di accesso alla salute mentale, garantendo ascolto, orientamento e primo supporto senza lunghe attese o percorsi complessi. Il tutto con l’obiettivo di promuovere il benessere psicologico come parte integrante della salute globale, in linea con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Stanziati dalla Regione 68 milioni per ridurre la mobilità sanitaria fuori dalla Liguria
16/10/2025
di Redazione
Malattie infiammatorie croniche dell'intestino, cosa sono e impatto sociale
15/10/2025
di Maurizio Michieli