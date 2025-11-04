“Il rumore del silenzio”: a Telenord un progetto per ridare voce alle donne vittime di violenza

Telenord presenta “Il rumore del silenzio”, un progetto dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere e a dare spazio alle storie delle donne che hanno subito abusi. Attraverso interviste, testimonianze e approfondimenti, l’iniziativa vuole non solo raccontare il dolore, ma anche offrire strumenti di supporto e incoraggiamento per chi cerca di ricostruire la propria vita. Un’occasione per trasformare il silenzio in parola, ascolto e solidarietà.

