Il primo pezzo della 'talpa' per lo scolmatore del Bisagno in viaggio verso il cantiere

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Il primo dei tre grandi segmenti della fresa per lo scolmatore del Bisagno ha iniziato il suo viaggio

2️⃣ Il trasporto, suddiviso in più fasi, terminerà prima dell’alba di martedì 4 marzo

3️⃣ La polizia municipale garantirà la sicurezza del convoglio lungo il percorso

La notizia nel dettaglio

Il primo grande modulo della talpa destinata ai lavori dello scolmatore del Bisagno ha iniziato il suo trasferimento nella tarda serata di questo giovedì. L’imponente macchina, progettata per realizzare un’opera idraulica essenziale per la sicurezza di Genova, raggiungerà il cantiere di via Adamoli a Molassana nei prossimi giorni.

Percorso complesso - Il trasporto del macchinario, composto da tre sezioni di grandi dimensioni, avverrà in più fasi. Il primo modulo è partito giovedì sera, mentre gli altri due seguiranno nella notte di venerdì e lunedì 3 marzo. Il completamento delle operazioni è previsto per la mattina di martedì 4 marzo.

Scorta e sicurezza - Data l’eccezionale larghezza dei convogli, che occupano più di una corsia stradale, la polizia municipale è in presidio per garantire la sicurezza dell’operazione con pattuglie motorizzate e auto di scorta. Gli agenti aprono la strada e regolano il traffico per consentire il passaggio dei mezzi.

Dalla Cina a Genova - L’ultimo tratto di questo lungo viaggio, iniziato dall’altra parte del mondo, è particolarmente lento. Il trasporto copre i 9 chilometri tra i cantieri navali Mariotti, alla Foce, e il cantiere di via Adamoli a passo d’uomo. Qui i tecnici cinesi supervisioneranno il montaggio della fresa, già in parte composta da pezzi più piccoli già trasferiti nei giorni scorsi.

Divieti di sosta e itinerario - Per facilitare il passaggio del convoglio, il tragitto è stato preparato con divieti di sosta lungo il percorso. Il trasporto è iniziato dal terminal San Giorgio, dove la nave giunta dalla Cina ha attraccato, per poi proseguire con un trasferimento via mare ai cantieri Mariotti. Da qui, il tragitto terrestre segue un percorso che comprende via dei Pescatori, piazzale Kennedy, corso Marconi, via Rimassa, corso Torino, corso Sardegna, corso De Stefanis, via Enrico Toti, via Lungo Bisagno Istria, via Dalmazia e infine via Adamoli.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Galleria