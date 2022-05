Il Ministro Garavaglia a Telenord: "Sarà una grande estate"

di Redazione

"Si parte da gennaio 2024. In questi 2 anni ci si attrezza per fare le manifestazioni di evidenza pubblica in maniera ordinata e corretta tenendo in considerazione una serie di principi per noi basilari, ovvero la tutela delle aziende famigliari, che rammento sono la stragrande maggioranza. Mi risulta attorno al 75% del totale. Per il resto vinca il migliore”, così Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, ospite a Telenord, dopo l'incontro con il presidente della Regione Giovanni Toti con il quale ha parlato di formazione e delle concessioni balneari.

"La situazione della mancanza di 300 mila unità di personale turistico in Italia è molto complicata, mentre abbiamo la disoccupazione al 10%. Va da se che c'è qualcosa che non va di molto serio nel mercato del lavoro nell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, qualche soluzione andrà trovata", ha aggiunto il Ministro.



"Sarà una grande estate, abbiamo guadagnato quote di mercato, se andiamo a vedere il tasso di riempimento ci ritroviamo con un dato superiore del 10 percento rispetto al nostro diretto concorrente, la Spagna", ha sottolineato Garavaglia.