Il Ministero della Cultura stanzia fondi per i siti Unesco italiani

Il Ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli, ha approvato un decreto di finanziamento per i siti italiani iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco, destinando complessivamente 3.620.374 euro.

Le risorse sono suddivise in due piani: una parte per i servizi di assistenza e gestione dei siti Unesco e un'altra parte per interventi di valorizzazione culturale e turistica.

L’iniziativa mira a rafforzare la tutela, la conservazione e la promozione internazionale dei siti italiani, sostenendo anche la crescita culturale e turistica dei territori ospitanti. I fondi serviranno per gestione, manutenzione e miglioramento dei servizi di fruizione e assistenza.

In Liguria, saranno destinati 121mila euro a Portovenere, Cinque Terre e alle isole Palmaria, Tino e Tinetto, per l’aggiornamento del Management Plan e del Disaster Risk Management Plan. A Genova, le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli riceveranno 100mila euro per il ventennale del sito e altri 100mila euro per la prevenzione degli atti vandalici nel centro storico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.