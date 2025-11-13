Attualità

Il Ministero della Cultura stanzia fondi per i siti Unesco italiani

di R.C.

48 sec

MiC alloca 3,6 milioni di euro per i siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco. Serviranno alla gestione, conservazione e valorizzazione dei luoghi tutelati

Il Ministero della Cultura stanzia fondi per i siti Unesco italiani
Gemacht.it

Il Ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli, ha approvato un decreto di finanziamento per i siti italiani iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco, destinando complessivamente 3.620.374 euro.

Le risorse sono suddivise in due piani: una parte per i servizi di assistenza e gestione dei siti Unesco e un'altra parte per interventi di valorizzazione culturale e turistica.

L’iniziativa mira a rafforzare la tutela, la conservazione e la promozione internazionale dei siti italiani, sostenendo anche la crescita culturale e turistica dei territori ospitanti. I fondi serviranno per gestione, manutenzione e miglioramento dei servizi di fruizione e assistenza.

In Liguria, saranno destinati 121mila euro a Portovenere, Cinque Terre e alle isole Palmaria, Tino e Tinetto, per l’aggiornamento del Management Plan e del Disaster Risk Management Plan. A Genova, le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli riceveranno 100mila euro per il ventennale del sito e altri 100mila euro per la prevenzione degli atti vandalici nel centro storico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

fondi unesco tutela valorizzazione

Condividi: