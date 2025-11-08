Il Gruppo Škoda e Microvast produrranno sistemi di batterie per il trasporto pubblico

Il Gruppo Škoda ha stretto una partnership strategica con Microvast. Insieme a questo leader mondiale nelle tecnologie avanzate per le batterie, svilupperanno e produrranno sistemi di batterie di nuova generazione per veicoli di trasporto pubblico, principalmente per unità multiple elettriche a batteria (BEMU).

“In Škoda Group, ci impegniamo a sviluppare la nostra tecnologia per le batterie come pietra angolare delle nostre soluzioni future per una mobilità a zero emissioni. La partnership con Microvast unisce la nostra profonda conoscenza dei sistemi di trasporto alle loro innovazioni all’avanguardia in materia di batterie. Questo ci consentirà di realizzare prodotti altamente competitivi realizzati in Europa. Questa collaborazione non solo rafforza il nostro portafoglio veicoli, ma apre anche la strada all’offerta di sistemi di batterie avanzati ad altri produttori del settore”, ha affermato Jaromír Šilhánek, Presidente delle Business Unit del Gruppo Škoda.

La partnership unisce il know-how tecnologico di Microvast nella progettazione e produzione di celle, moduli e pacchi batteria con la pluriennale esperienza del Gruppo Škoda nella progettazione e certificazione di veicoli per il trasporto ferroviario e filoviario. Nella prima fase della collaborazione, entrambe le aziende si concentreranno sullo sviluppo di batterie per l’uso ferroviario, in particolare per le nuove unità batteria del Gruppo Škoda. La progettazione di questi sistemi di batterie consentirà di utilizzarli anche in altri tipi di veicoli di trasporto pubblico, come gli autobus elettrici.

“La nostra partnership con il Gruppo Škoda rappresenta un passo significativo verso un trasporto ferroviario sostenibile grazie alla tecnologia avanzata delle batterie. Sottolinea l’impegno di entrambi i partner nel fornire una soluzione di batterie sicura, affidabile e di lunga durata che consentirà ai nostri clienti di decarbonizzare le loro flotte e plasmare la mobilità di domani”, ha affermato Yang Wu, Amministratore Delegato di Microvast.

