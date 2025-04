Il Genova Beach Soccerscalda i motori: in panchina il Pallone d'Oro del calcio su sabbia

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

È ufficialmente partita la stagione 2025 del Genova Beach Soccer, che si appresta a vivere la sua sesta avventura consecutiva in Serie A. Ieri sera, nel rinnovato suggestivo Genova Beach Stadium di via delle Campanule, si è svolto il primo allenamento della preparazione pre-campionato con il nuovo allenatore Llorenç Gómez, ex fuoriclasse spagnolo e Pallone d’Oro 2018, attualmente anche commissario tecnico della Nazionale danese.

Identikit - Llorenç, conosciuto in tutto il mondo per il suo talento da giocatore e ora attesissimo anche nel suo ruolo di allenatore, è la prima grande novità di una stagione che si preannuncia ambiziosa e che vedrà presto l’inserimento di alcuni giocatori di livello internazionale.

Ambizione - “Abbiamo le idee chiare – spiega il presidente Paolo Covotta. – Ogni anno lavoriamo per migliorare la stagione precedente, con entusiasmo e ambizione, perché crediamo che Genova meriti di avere un posto di primo piano all’interno dello scenario italiano del beach soccer. Parliamo di una disciplina spettacolare, in forte crescita sul territorio nazionale, che consente a migliaia di appassionati di vivere lo sport 12 mesi all’anno. Vogliamo che anche in Liguria questo sport sia seguito e praticato come merita, con particolare riferimento al pubblico più giovane. In questo senso, l’inserimento di allenatori e giocatori di caratura mondiale contribuirà ad accrescere l’attenzione mediatica attorno a questo sport”.

Calendario - I primi impegni stagionali del Genova Beach Soccer, in attesa delle tappe di Serie A tra giugno e agosto, saranno tra le mura amiche: dal 16 al 18 maggio, infatti, si terrà la prima edizione della “Genova Beach Soccer Cup”, in programma proprio al Genova Beach Stadium.

Partecipanti - Un torneo internazionale di altissimo livello che vedrà al via otto club professionistici, tra cui due squadre estere: il Marsiglia dalla Francia e il Pafos da Cipro. Completano il quadro le italiane Pisa, Chiavari, Milano, Bologna e Faenza, oltre ovviamente ai padroni di casa del Genova Beach Soccer. “Sarà una bella occasione - conclude Covotta - per testare il livello della squadra e chiamare a raccolta il pubblico genovese in un impianto che si conferma sempre più punto di riferimento per il beach soccer italiano”.

