Il Genoa rovina la festa al Bologna: 3-1 al Dall'Ara nel segno di Vitinha e Venturino

E' un Genoa che non va in vacanza, anzi allo stadio Dall'Ara di Bologna regala una delle prestazioni più positive del suo campionato, contro i campioni della Coppa Italia.

I rossoblù di Vincenzo Italiano hanno già la testa ai festeggiamenti, ne approfitta il Genoa di Vieira che si prende il campo e trova il doppio vantaggio prima della mezz'ora, prima con Vitinha e poi con il primo gol in Serie A di Venturino, che non trattiene le lacrime per l'emozione. Ancora più incredulo il rossoblù classe 2005 quando lo stesso Vitinha gli offre un pallone d'oro da spingere dentro, è doppietta in 17 minuti (leggi qui) con il Genoa che chiude 0-3 il primo tempo. Mai in questa stagione il Grifone aveva segnato 3 gol nella stessa partita.

Nella ripresa cambia il Bologna che trova il gol con il solito Orsolini, sfortunato l'esordio stagionale del terzo portiere Sommariva che subisce gol non appena entra in campo. Nei rossoblù si rivede Cornet, mentre Pinamonti rimane in panchina. Sommariva che poi avrà la sua rivincita salvando su Cambiaghi.

Insieme al Bologna, festeggia anche il Genoa che chiude questa stagione al tredicesimo posto con 43 punti, 37 gol fatti e 49 subìti (sei punti in meno rispetto lo scorso anno). Per come si era messa la stagione ad ottobre, per Vieira un autentico miracolo





LA CRONACA

Spaventa subito il Bologna, destro a giro di Ndoye dopo due minuti dal limite dell'area, pallone alto.

18' - passa in vantaggio il Genoa con Vitinha! Sul corner di Martin, lascia sfilare Holm favorendo la conclusione potente e molto angolata dell'attaccante portoghese sulla quale Ravaglia non può arrivare

22' - conclusione centrale di Aebisher, controlla Siegrist

26' - raddoppia il Genoa! primo gol in Serie A di Venturino, che vince il rimpallo e scarica il destro incrociato. Commosso il classe 2006 per la prima rete in rossoblù, alla prima partita da titolare

43' - è doppietta per Lorenzo Venturino! Vitinha tiene viva una palla che sembrava in controllo di Casale, passaggio in mezzo per Venturino che a porta quasi vuota trova la doppietta personale. Che favola per il classe 2006

45' - episodio dubbio nell'area di rigore del Genoa, finisce a terra Ndoye nel contrasto con Vitinha: ma anche dopo il check del Var per l'arbitro Monaldi non c'è nulla

SECONDO TEMPO

Due novità nel Bologna che inserisce De Silvestri e Pobega al posto di Aebisher e Holm

54' - chance sfumata per il Bologna con Castro che mette una gran palla dentro su cui non arriva in tempo Ferguson, Su calcio d'angolo successivo, colpisce di testa De Silvestri e Siegrist blocca sicuro

60' - si fa vedere il neo entrato Cambiaghi, controllo orientato sulla corsa dell'esterno offensivo, cross basso bloccato da Siegrist

64' - Quattro cambi per Vieira che fa esordire il terzo portiere Sommariva al posto di Siegrist. Dentro anche Ekuban, Sabelli ed Ekhator

64' - accorcia le distanze Orsolini: controllo di petto sul lancio dalla difesa e sinistro al volo sotto la traversa: sfortunato Sommariva, che subisce gol appena entrato

86' - De Winter stacca più in alto di tutti sulla punizione di Sabelli, palla a lato di poco. Siamo già dall'altra parte con Cambiaghi che prende la traversa, decisiva anche la mano di Sommariva

91' - ancora Sommariva! parata d'istinto sulla botta di Casale su sviluppo di corner

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (dal 46' De Silvestri), Casale, Lucumi, Lykogiannis (dal 75' Calabria); Freuler (dall'80' Fabbian), Aebisher (dal 46' Pobega); Orsolini, Ferguson, Ndoye; Castro (dal 56' Cambiaghi) All. Italiano

GENOA (4-2-3-1): Siegrist (dal 63' Sommmariva); Otoa, De Winter, Bani (dal 63' Sabelli); Martin, Onana, Masini; Norton-Cuffy (dall'80' Cornet), Messias, Venturino (dal 63' Ekuban); Vitinha (dal 63' Ekhator) All. Vieira

marcatori: Vitinha (17'), Venturino (26', 43'), Orsolini

ammoniti: Aebisher, Lykogiannis, Orsolini, Calabria (B); Otoa, Onana (G)





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.