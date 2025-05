Genoa, favola Venturino: commosso per la prima rete (e doppietta) in Serie A

Appena 17 minuti per segnare il primo gol e la prima doppietta in Serie A. Sicuramente un pomeriggio speciale per Lorenzo Venturino, attaccante del Genoa che allo stadio Dall'Ara contro il Bologna trova una doppia soddisfazione.

Non solo la prima volta da titolare nell'undici titolare di Vieira, che lo aveva fatto esordire a gennaio allo stadio Olimpico di Roma, ecco che al 26' il baby rossoblù trova una perla dopo aver saltato mezza difesa del Bologna incrociando con il destro.

Lacrime di commozione per il numero 76, che al 43' trova anche il secondo gol su grande lavoro di Vitinha, abile a trovarlo da solo in area di rigore. Ed alla fine del primo tempo è 0-3 per il Genoa

Chi è - Nato il 22 giugno 2006 a Genova - più precisamente ad Arenzano, dove inizia a muovere i primi passi nel mondo del calcio, a 7 anni Venturino entra a far parte del settore giovanile del Genoa. Dopo tutta la trafila arriva in Primavera, dove colleziona 15 presenze, ma è in under-18 che si fa notare maggiormente: 11 gol e 6 assist in 23 gare tra stagione regolare e play-off. In Nazionale conta 5 presenze con l'under-19.

Ruolo - Venturino puo' giocare ala offensiva sia a destra che a sinistrta: con Vieira si è posizionato soprattutto come centrocampista offensivo di destra nel 4-2-3-1

