Il container cambia pelle: a Genova l’assemblea pubblica di C.I.S.Co. su innovazione e sostenibilità nella logistica

Il mondo del trasporto intermodale si dà appuntamento a Genova mercoledì 2 luglio per l’assemblea pubblica organizzata da C.I.S.Co. (Centro Internazionale Studi Containers), dedicata all’evoluzione del container nel contesto delle trasformazioni fisiche e digitali in atto. Telenord sarà media partner dell'iniziativa. L’evento, ospitato dalla Camera di Commercio di Genova (Via Garibaldi 4), prenderà il via alle ore 10:00 e sarà articolato in due panel tematici: Physical Transformation e Digital Transformation.

Due panel per un unico tema: il futuro del container - Al centro del dibattito, i cambiamenti che stanno rivoluzionando il cuore della supply chain globale: il container. L’assemblea sarà aperta dai saluti istituzionali di Stefano Messina, membro della Giunta Camerale della Camera di Commercio di Genova, e Filippo Gallo, presidente di C.I.S.Co.

Nel primo panel, Physical Transformation, il focus sarà sugli impatti ambientali e sulle trasformazioni strutturali del container. Tra i temi trattati: pest control e tutela della fauna selvatica, sicurezza delle merci e delle persone, buone pratiche per la sostenibilità del trasporto e nuove tecnologie per la logistica refrigerata (reefer). Interverranno esperti del settore come Rama Karri (IPPC – FAO), Marta Mottin (PQS), Giordano Bruno Guerrini (BIC e C.I.S.Co.) e Pierluigi Curletto (ARMS).

Il secondo panel, Digital Transformation, affronterà invece i temi legati alla digitalizzazione della supply chain del container: standard internazionali, regolamenti europei, tracciabilità, registro mondiale dei container, prospettive dei terminalisti e sviluppi futuri della digitalizzazione logistica. Tra i relatori, Marianna Levtov (ISO TC 104), Rossella Burruano (AdSP Mar Ligure Occidentale), Claudia Caballini (Politecnico di Torino), Luca Abatello (Circle Group) e Alessandro Ferrari (Assiterminal).

Innovazione, ambiente e persone al centro - "L'assemblea rappresenta un'opportunità di aggiornamento, approfondimento e discussione per professionisti, aziende e istituzioni che operano lungo la supply chain del container. Oggi, più che mai, è necessario bilanciare efficienza e sviluppo con la sostenibilità ambientale e sociale", ha commentato Giordano Bruno Guerrini, Segretario Generale di C.I.S.Co.

A moderare i lavori sarà la giornalista Carlotta Nicoletti (Telenord) Le conclusioni saranno affidate a C.I.S.Co. stesso. Al termine, è previsto un rinfresco offerto dall’organizzazione. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione unica per confrontarsi su temi cruciali per il futuro della logistica e del commercio internazionale. Per partecipare è richiesta la registrazione online.









