Il 22 aprile è la Giornata della Terra: lo spreco a tavola 'mangia' elettricità

Lo spreco di 1 kg di carne equivale al consumo di 630 ricariche di uno smartphone. Questa infatti è l'energia necessaria per produrla. Buttare invece nella spazzatura 1 kg di ortaggi freschi equivale a tenere per 22 ore di seguito la luce Led da 10 watt accesa. Arrivano i dati Waste Watcher International sugli sprechi energetici, focus dell'edizione 2025 della Giornata mondiale della Terra in programma il 22 aprile.

Costo nascosto - Ogni volta che si butta via cibo, si sta buttando anche elettricità, insieme all'acqua e alle risorse naturali utilizzate per produrlo. Secondo uno studio Enea-Università di Bologna, il 3% dello spreco energetico nazionale è legato a quello alimentare, un costo 'invisibile' che vale da solo 4 miliardi di euro ogni anno.

Alternative - Se quegli stessi ortaggi coltivati in campo, per cui servono 187 kcal - pari a 25 ricariche di cellulare - venissero coltivati in serra, il consumo energetico sale a 5.245 kcal, abbastanza per tenere accesa la stessa lampadina per oltre 25 giorni consecutivi. "Il cibo è molto più che nutrimento, è energia trasformata ed è nelle nostre mani decidere come utilizzarla", spiega all'agenzia Ansa Andrea Segrè, fondatore della campagna Spreco Zero e direttore scientifico dell'Osservatorio Waste Watcher International, che quest'anno ha monitorato a casa uno spreco medio pro capite di 617,9 grammi di cibo a settimana, vale a dire quasi 2 milioni di tonnellate l'anno.

Impronta energetica - "Dietro a questa montagna di rifiuti si nasconde un'enorme quantità di energia consumata inutilmente - precisa Segrè - scegliere alimenti freschi, vegetali, locali e di stagione significa ridurre l'impronta energetica e al tempo stesso gli sprechi nascosti per la loro produzione. Ridurre i prodotti altamente processati o surgelati è un gesto semplice, ma potente".

