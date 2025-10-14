Idrogeno verde, la nuova spinta italiana alla rivoluzione energetica

L’idrogeno verde, prodotto da fonti rinnovabili tramite elettrolisi, si conferma uno dei pilastri della transizione ecologica. È la soluzione ideale per decarbonizzare quei settori industriali dove l’elettrificazione è impraticabile, come siderurgia, cementifici, trasporti pesanti e chimica.

L’Europa punta forte su questo vettore: entro il 2030, almeno il 42% dell’idrogeno usato nell’industria e il 5,5% nei trasporti dovrà provenire da fonti rinnovabili, come stabilito dalla direttiva RED III. E tra i progetti chiave figura il South H2 Corridor, un'infrastruttura da oltre 3.000 km che collegherà il Nord Africa all’Italia e al centro Europa.

In questo contesto, l’Italia gioca un ruolo importante con UFI Hydrogen, azienda nata nel 2023 in Trentino e già diventata un punto di riferimento europeo per la produzione di membrane catalizzate (MEA), cuore degli elettrolizzatori e delle celle a combustibile. Con un investimento iniziale di 50 milioni di euro e tecnologie su misura per idrogeno, e-fuels e fuel cell, UFI guida l’innovazione nella Hydrogen Valley italiana.

L’azienda è anche partner del Piano Mattei in Tunisia e partecipa al progetto europeo Hy2Move, con un finanziamento da 22 milioni per lo sviluppo di MEA di nuova generazione per treni, navi e droni. La sfida ora è rendere la filiera più accessibile e sostenibile, riducendo l’uso di materiali rari come l’iridio.

Dal laboratorio alla grande industria, l’idrogeno verde si candida a diventare la molecola chiave per un’energia pulita e accessibile. E l’Italia, con le sue competenze, vuole esserci da protagonista.

