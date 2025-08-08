Idrogeno, Nextchem ottiene commessa negli Usa per impianto con tecnologia Nx eBlue

Nextchem, società del gruppo Maire, ha ottenuto negli Stati Uniti una commessa per realizzare un impianto di idrogeno a basse emissioni di CO₂ nel Sud-Est del Paese, segnando la prima applicazione commerciale della tecnologia proprietaria Nx eBlue.

Contratto – L’intesa prevede la fornitura della licenza, del pacchetto di progettazione di processo (Pdp) e dei servizi di ingegneria. L’impianto potrà produrre fino a 15mila metri cubi di idrogeno all’ora, utilizzando un sistema di trasformazione del metano con vapore alimentato elettricamente.

Tecnologia – Nx eBlue integra la cattura della CO₂, riducendo le emissioni e offrendo flessibilità operativa e possibilità di scalabilità. È il primo utilizzo industriale della tecnologia, sviluppata per coniugare produzione di idrogeno e riduzione dell’impatto ambientale.

Dichiarazioni – “Siamo molto orgogliosi di questo risultato – ha dichiarato il direttore generale Fabio Fritelli – che posiziona Nextchem all’avanguardia nell’elettrificazione del processo di produzione di idrogeno, e che concretizza la prima applicazione industriale della nostra innovativa tecnologia Nx eBlue”.

Strategia – La commessa si inserisce nella strategia del gruppo Maire di rafforzare la propria presenza nel mercato nordamericano delle tecnologie a basse emissioni, puntando su soluzioni elettrificate e integrate con sistemi di cattura della CO₂. L’operazione conferma l’interesse crescente per l’idrogeno come vettore energetico in progetti industriali su larga scala negli Stati Uniti.

