Idrogeno, ministro Foti: "Tema strategico, determinante per ridurre emissioni CO2"

L’idrogeno rappresenta una delle leve più promettenti per la transizione energetica e la riduzione delle emissioni di CO₂. Lo ha ribadito il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti, intervenendo all’Italian Hydrogen Summit, evento annuale organizzato da H2IT alla Camera.

Secondo Foti, il settore si trova in un momento cruciale, sospeso tra progressi della ricerca e primi sviluppi applicativi: “Ci troviamo in una fase particolarmente significativa, sia sotto il profilo della ricerca sia sotto quello dell'applicazione concreta delle tecnologie”. Nonostante le potenzialità, i costi restano un nodo centrale, e per il ministro serviranno “un impegno costante e una visione di lungo periodo”.

Foti ha anche avvertito sul quadro energetico europeo: “Oggi non siamo competitivi: è necessaria una strategia energetica europea e l'adozione di misure che promuovano la neutralità tecnologica. Non possiamo limitarci a seguire precetti ideologici; deindustrializzare è semplice, reindustrializzare molto più complesso”.

Le risorse del Pnrr, unite alle riforme in corso, possono però dare impulso al settore: “Lo stanziamento di ingenti risorse attraverso il Pnrr, insieme a riforme come la semplificazione normativa e l'introduzione di incentivi, rappresentano passi avanti importanti che vanno nella direzione giusta”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.