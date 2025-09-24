Idroelettrico, Cva investe su monitoraggio rischio clima

La Compagnia valdostana delle acque (Cva), società idroelettrica valdostana di proprietà regionale, punta a sviluppare un sistema di monitoraggio e gestione del rischio climatico, con particolare attenzione a fenomeni come frane, alluvioni e stress idrico. Con questo obiettivo è stato raggiunto un accordo con Eoliann, realtà specializzata nell'analisi e previsione dei rischi climatici, tramite l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale e dati satellitari.

La risposta agli eventi naturali - "La resilienza climatica è una priorità strategica per Cva", spiega Giuseppe Argirò, Amministratore delegato dell'azienda elettrica. "Investire in soluzioni predittive - aggiunge - significa rafforzare la nostra capacità di risposta agli eventi naturali e metereologici, tutelare il territorio valdostano e contribuire attivamente alla transizione energetica del Paese".

Gli strumenti predittivi - Secondo Roberto Carnicelli, Ceo di Eoliann,"collaborare con Cva rappresenta per noi una straordinaria opportunità. La sinergia tra visione strategica e innovazione tecnologica è la chiave per affrontare con efficacia le sfide climatiche e costruire infrastrutture resilienti". L'accordo con Eoliann - spiega ancora Cva - nasce dalla volontà di CVA di incrementare la resilienza del proprio modello energetico, attraverso l'adozione di strumenti predittivi all'avanguardia, capaci di trasformare dati complessi in insight operativi, a supporto della sicurezza infrastrutturale e della continuità dei servizi.

