IBL Banca acquisisce Creditis: rafforzata la strategia di diversificazione nel credito al consumo

IBL Banca ha annunciato il completamento dell’acquisizione del 100% di Creditis, società genovese attiva nel settore del credito al consumo. L’operazione, condotta con il Fondo Chenavari e subordinata al completamento degli iter autorizzativi, si è ufficialmente conclusa il 7 ottobre.

Fondata a Genova nel 2008, Creditis vanta un patrimonio di oltre 90 milioni di euro e un totale attivo di circa 600 milioni. La società serve più di 60.000 clienti attraverso un modello distributivo multicanale che unisce presenza fisica e soluzioni digitali.

Con questa acquisizione, IBL Banca – istituto privato e indipendente con sede a Roma – compie un nuovo passo strategico nel proprio percorso di crescita e diversificazione. L’operazione permette infatti al gruppo di ampliare il portafoglio prodotti, includendo prestiti personali e carte revolving.

“Siamo certi che l’integrazione di Creditis avverrà in modo rapido ed efficace, generando valore per clienti, dipendenti e per l’intero Gruppo IBL Banca”, ha dichiarato Mario Giordano, amministratore delegato dell’istituto.

L’ingresso di Creditis rafforza ulteriormente la posizione di IBL Banca nel mercato del credito al consumo, confermando l’impegno del gruppo nel perseguire nuove opportunità di sviluppo e innovazione.

