I virtuosismi del soprano Irene Celle a Scignoria! con il maestro Bernardo Pellegrini

di Redazione

Magistrale intepretazione del soprano Irene Celle accompagnata dal maestro Bernardo Pellegrini a Scignoria! I due giovani sono espressioni della genovesità che viaggio per il mondo grazie alla musica. Nel video "Je veux vivre" dal Romeo et Juliet di Gounod.

