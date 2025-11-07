I virtuosismi del soprano Irene Celle a Scignoria! con il maestro Bernardo Pellegrini
di Redazione
Magistrale intepretazione del soprano Irene Celle accompagnata dal maestro Bernardo Pellegrini a Scignoria! I due giovani sono espressioni della genovesità che viaggio per il mondo grazie alla musica. Nel video "Je veux vivre" dal Romeo et Juliet di Gounod.
