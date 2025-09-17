I sindaci d'Italia a Genova, summit a Palazzo Ducale
di F.S.
Genova apre le proprie porte ai sindaci d'Italia: a Palazzo Ducale oggi un doppio appuntamento per gli amministratori delle città metropolitane insieme ad ANCI e ANCI Liguria.
Al centro dei lavori l’esame di temi d’interesse per le Aree metropolitane, con particolare riguardo a legge di bilancio, sicurezza urbana e gestione dei minori: i lavori del Coordinamento sono fissati alle 18, mentre dalle 16.30 si svolgerà l’assemblea di Anci Liguria.
Ad accogliere gli amministratori dei comuni italiani la sindaca di Genova Silvia Salis: presenti all'assemblea Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente Anci; Matteo Lepore, sindaco di Bologna e coordinatore delle Città metropolitane; Vito Leccese (Bari); Massimo Zedda (Cagliari); Enrico Trantino (Catania); Sara Funaro (Firenze); Federico Basile (Messina); Beppe Sala (Milano); Roberto Gualtieri (Roma, in videocollegamento); Stefano Lo Russo (Torino); Vittoria Ferdinandi (Perugia); Giuseppe Trivisonno (Campobasso).
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie