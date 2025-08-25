I Nomadi in concerto: notte di musica ed emozioni all'Auditorium Parco San Rocco di Alassio

Venerdì 29 agosto alle ore 22, l’Auditorium di Parco San Rocco di Alassio accoglie uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il concerto dei Nomadi, storica band italiana simbolo di impegno e musica senza tempo.

Una carriera leggendaria lunga sessant’anni - Fondati nel 1963 da Beppe Carletti e Augusto Daolio, i Nomadi rappresentano un unicum nel panorama musicale italiano. Secondi solo ai Rolling Stones per longevità, hanno pubblicato 53 album, venduto oltre 16 milioni di copie e portato la loro musica a milioni di spettatori, grazie a una media di 80 concerti l’anno. Indimenticabili le collaborazioni con Francesco Guccini, che portarono alla nascita di brani iconici come “Dio è morto” e “Noi non ci saremo”, fino al vero inno generazionale “Io vagabondo”, ancora oggi cantato da giovani e meno giovani.

Tra musica e impegno sociale - Oltre alla musica, i Nomadi hanno sempre dimostrato un profondo impegno umanitario e sociale. Tra le tante iniziative, spicca il Nomadincontro di Novellara, dedicato alla memoria di Augusto Daolio, durante il quale viene consegnato il Premio Augusto Daolio Città di Novellara a figure impegnate nel sociale. Nel 2012, dopo il sisma in Emilia-Romagna, la band si è mobilitata raccogliendo oltre un milione di euro per la ricostruzione degli ospedali di Carpi e Mirandola, partecipando anche al grande evento Italia Loves Emilia.

Un presente ricco di musica e riconoscimenti - Negli ultimi anni, i Nomadi hanno dimostrato di non aver perso la loro forza creativa: “Nomadi Dentro” (2017), “Mille Anni” (2019), “Solo Esseri Umani” (2021) e “Cartoline da qui” (2023) sono solo alcuni dei progetti discografici che testimoniano una carriera sempre viva. Nel 2023, anno del sessantesimo anniversario, la band è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un riconoscimento al valore culturale della loro storia.

La formazione attuale - Oggi i Nomadi sono composti da: Beppe Carletti (tastiere e fisarmonica), Cico Falzone (chitarre), Domenico Inguaggiato (batteria), Massimo Vecchi (basso e voce), Sergio Reggioli (violino) e Yuri Cilloni (voce).

