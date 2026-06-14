Hockey prato: HC Genova sul tetto d’Italia, conquistato lo scudetto Under 12 nella sfida 'fratricida' contro il Bad Lake

L’HC Genova conquista il titolo di Campione d’Italia Under 12 e riporta lo scudetto nel capoluogo ligure al termine delle Finali Nazionali disputate a Pisa. Un trionfo che certifica la qualità del lavoro svolto dal club gialloblù e conferma l’ottimo stato di salute dell’hockey prato ligure. Non è mancata una elaborazione grafica con l'IA per la festa virtuale a De Ferrari sul pullman scoperto (nella foto).

Il titolo è arrivato al termine di una sfida tutta regionale che ha visto protagoniste le due formazioni liguri più forti della categoria. L’HC Genova ha chiuso davanti al Bad Lake grazie a una migliore differenza reti, conquistando il primo posto nazionale e precedendo proprio la formazione rivale, seconda classificata.

Per i giovani atleti genovesi si tratta di un risultato straordinario, frutto di talento, impegno e spirito di squadra. Un successo che consentirà ai biancoblù di indossare il tricolore sul petto nella prossima stagione, simbolo di un’annata destinata a rimanere nella storia della società.

Lo scudetto Under 12 rappresenta infatti il punto più alto di una stagione eccezionale per l’HC Genova, protagonista su più fronti a livello nazionale. Il club ha raggiunto cinque finali tra campionati giovanili e promozioni: Under 12 maschile e femminile, Under 16 femminile, finale per la promozione in Serie A1 con la prima squadra femminile e finale per la promozione in Serie A2 con la prima squadra maschile.

Numeri che testimoniano la crescita costante della società, oggi punto di riferimento dell’hockey italiano. L’HC Genova può contare su 170 tesserati, oltre il 70 per cento dei quali appartenenti al settore giovanile, uno dei dati più significativi a livello nazionale. A questo si aggiunge l’intensa attività di promozione svolta sul territorio, con oltre mille ore di avviamento gratuito all’hockey nelle scuole.

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