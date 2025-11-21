Hera: possibili disservizi venerdì 28 novembre per sciopero nazionale
di R.S.
Hera segnala che venerdì 28 novembre potrebbero verificarsi disservizi in tutti i servizi della multiutility, compresi call center, sportelli commerciali e stazioni ecologiche, a causa di uno sciopero nazionale proclamato da organizzazioni sindacali non confederali.
La società precisa che le prestazioni minime previste per legge saranno garantite e che, al termine dello sciopero, i servizi riprenderanno regolarmente.
Rimangono sempre attivi i servizi di pronto intervento 24 ore su 24, mentre per le principali pratiche commerciali è possibile utilizzare lo sportello online Hera all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it e l’app My Hera.
