Ha un malore mentre viaggia su FlixBus, minorenne salvato dall'autista genovese

Poteva essere una tragedia, un intervento provvidenziale ha scongiurato il peggio.

Paura - Mentre viaggiava a bordo di un autobus FlixBus in direzione di Monaco di Baviera, un minore accompagnato dal padre si è improvvisamente sentito male, accusando difficoltà nel respirare.

Salvataggio - Allertata, l'autista del mezzo, la genovese Isabel Benavides, è intervenuta immediatamente con la collaborazione del secondo autista: mantenendo la calma ha infatti effettuato un massaggio cardiaco al piccolo, per cercare di rianimarlo. Nel frattempo il collega contattava i soccorsi. La rapidità d’azione della conducente ha fatto la differenza nell’evoluzione di una vicenda che, anche per le circostanze particolari del contesto, poteva avere risvolti drammatici e che, invece, si è risolta positivamente per il giovane passeggero e per la sua famiglia.

Eroica - "Sono felice per la riconoscenza che mi è stata espressa, d’altra parte non ho fatto che il mio dovere. L’avrei fatto per qualunque persona a bordo: sono situazioni difficili, ma bisogna sempre essere lucidi e usare la testa. Un ringraziamento speciale va al collega che era in servizio con me, per la sua collaborazione" - le parole di Isabel

