Gruppo Fs: per gli Intercity oltre 630mila passeggeri nel 2025. Confermato trend del 2024

Sono 630mila i passeggeri che hanno scelto di viaggiare con Intercity nel 2025, confermando il trend positivo del 2024. Più di 300mila famiglie, attratte da un’offerta sempre più orientata alle loro esigenze hanno preferito il viaggio in treno. Un’occasione di esplorare l’Italia all’insegna della sostenibilità e del relax.

Intercity – riferisce Fsnews – rappresenta un’opportunità ideale per pianificare viaggi con tutta la famiglia, grazie ad una serie di agevolazioni, come l’opzione “Bimbi Gratis”, che consente ai minori di 15 anni di viaggiare gratuitamente, mentre gli adulti accompagnatori beneficiano di uno sconto del 40% rispetto alla tariffa Base. Per chi preferisce viaggiare di notte, l’offerta “Family Night” prevede riduzioni fino al 50% per gruppi familiari composti da 2 a 5 persone. Anche i più giovani possono approfittare delle agevolazioni: gli under 30 iscritti al programma fedeltà X-GO possono accedere alla promozione “Young”, che offre sconti fino al 70% sulla tariffa Base. Un modo concreto per incentivare la mobilità sostenibile, scegliendo il treno come mezzo ecologico per eccellenza.

Inoltre, a bordo degli Intercity ed Eurocity, è disponibile un’Area Family con tanti giochi e sorprese a tema. Uno spazio interamente dedicato ai più piccoli, con ambientazioni ispirate ai film Disney e giochi sui tavolini, per un viaggio all’insegna della fantasia e del divertimento. Scegliere l’area Family è semplicissimo e la scelta del posto è gratuita. Su Intercity, basta selezionare la carroza 3 della 2ª Classe. Mentre, per i viaggi in Eurocity, la carrozza è la numero 7 della 2ª Classe.

