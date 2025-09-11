GreenIT accelera sulle rinnovabili: 370 milioni per la transizione energetica italiana

Nuovo impulso allo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia. GreenIT, la joint venture tra Cassa Depositi e Prestiti e Plenitude (gruppo Eni), ha annunciato un finanziamento da 370 milioni di euro destinato a sostenere i propri progetti nel settore della produzione energetica da fonti pulite.

A guidare l’operazione è la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), che partecipa con una quota significativa pari a 220 milioni di euro. Il resto delle risorse arriva da un pool di istituti bancari nazionali e internazionali, i cui nomi non sono stati ancora resi noti nei dettagli ma che confermano l'interesse crescente verso la transizione energetica nel contesto europeo.

Le risorse ottenute saranno impiegate per espandere il portafoglio impiantistico di GreenIT, con l’obiettivo di raggiungere 1 gigawatt di capacità installata entro il 2030, tra fotovoltaico, eolico e altre soluzioni green. Una sfida ambiziosa ma in linea con le strategie climatiche dell’Unione Europea e con i target italiani in materia di decarbonizzazione.

