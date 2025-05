Green loop festival, arte e economia circolare a Morro d'Alba

Dal 9 all'11 maggio torna a Morro d'Alba, in provincia di Ancona, il Green Loop Festival, evento diffuso dedicato dell'economia circolare, occasione di incontro e confronto tra arte e ambiente. In programma, spettacoli, aperitivi circolari, seminari, eventi e camminate green, in piazze, camminamenti storici, scuole, cantine e colline, nella zona di produzione del Lacrima di Morro d'alba, la Doc che compie 40 anni. Tre giorni di incontri, spettacoli, mostre e laboratori, aperitivi circolari, seminari, camminate green, ed un focus sulla moda, "per ispirare una rivoluzione sostenibile, creativa e partecipata", spiegano gli organizzatori.

Format unico - Patrocinato dal Comune, l'evento è curato nella direzione artistica da Vitamina C, Eurocube e Economiacircolare.com. Si tratta di un format unico in Italia perché utilizza i linguaggi dell'arte per parlare di rivoluzione "green" e transizione ecologica, temi affrontati attraverso registri linguistici diversi da quelli prettamente economici, scientifici e politici. Tra gli eventi di punta, il docu-film "Junk. Armadi Pieni" il 9 maggio ore 21 nell'auditorium Santa Teleucania, per raccontare il devastante impatto del fast fashion, con la guida dell'attivista Matteo Ward.

Musica, danza e sostenibilità - La Circular Night del 10 maggio, dalle ore 21 in Piazza Barcaroli, è una serata di danza aerea, musica popolare e dj set eco-sostenibile con artisti che trasformano performance e tecnologia in strumenti di sensibilizzazione ambientale. Nello stesso giorno, ore 19, nel camminamento di ronda medievale, la sfilata "Rivesti la Moda" è una passerella a cielo aperto con brand emergenti e affermati che propongono abiti, gioielli e accessori etici, artigianali e inclusivi. Nel seminario "Riviviamo l'Energia" (11 maggio ore 10 in auditorium), focus sulla nascente CER comunità energetica rinnovabile di Morro d'Alba, con ospiti dal mondo dell'energia e dell'innovazione circolare. La camminata Green Loop si terrà l'11 maggio dalle ore 9, in una passeggiata collettiva per prendersi cura del territorio, raccogliere rifiuti e riflettere sull'impatto delle nostre azioni.

