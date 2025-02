Green jobs, Lombardia prima Regione d'Italia per investimenti

La Lombardia è la prima regione italiana per eco-investimenti e green jobs. Lo rivela il rapporto 'Cultura, Green Economy e Coesione per la Lombardia del futuro', promosso da Fondazione Symbola con Fondazione Cariplo presentato oggi a Milano.

Le cifre - Secondo l'analisi effettuata dai due istituti, le imprese lombarde che effettuano ecoinvestimenti sono 102.730, mentre i contratti stipulati in ambito green jobs si attestano a quota 440.944.

La strategia - "La Lombardia - sottolinea l'assessore regionale all'Ambiente Giorgio Maione - si conferma la locomotiva d'Italia e modello internazionale anche in materia di ecoinvestimenti delle imprese. Qui ambiente fa rima con lavoro e tenuta sociale. Il sistema lombardo ha capito che investire in innovazione, formazione e futuro è una strategia vincente per le richieste del mercato e per ecosostenibilità. La Regione ha appena investito 7 milioni per ridurre i rifiuti e promuovere il riutilizzo dei materiali nelle filiere della plastica e del tessile e 10 milioni per il recupero delle materie rare. Gli ecoinvestimenti delle imprese sono centrali per raggiungere l'obiettivo della completa neutralità carbonica nel 2050".

Tecnologia green - Altro primato lombardo in ambito green economy emerso dallo studio è quello relativo al settore delle rinnovabili. Dai dati emerge, infatti, come un terzo di tutte le 37.655 imprese attive o potenzialmente attive in questo comparto, la maggior parte, ovvero 6.035, pari al 16% del totale nazionale, abbiano la sede legale in Lombardia. La regione registra inoltre il maggior numero di imprese investitrici in prodotti e tecnologie green, circa 90.000 e la più elevata concentrazione di potenza installata di impianti di energia rinnovabile per la produzione elettrica (15,3% della potenza complessiva a livello nazionale).

