Green Fair: parte dalla Puglia il programma di un Sud impostato sulle energie rinnovabili

La Fiera del Levante di Bari diventerà il punto di riferimento per chi guarda al futuro dell’energia. Debutta Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili, un evento internazionale pensato per riunire esperienze, competenze e visioni legate al mondo delle fonti pulite. Per la prima volta, il Mezzogiorno si candida a guidare la transizione energetica nazionale, affermandosi come piattaforma strategica per lo sviluppo sostenibile. Appuntamento dal 14 al 16 maggio 2026.

Green Fair nasce con un intento chiaro: valorizzare il ruolo chiave delle rinnovabili, oggi sempre più competitive, efficienti e accessibili. In un contesto globale segnato da tensioni e instabilità, la manifestazione punta a offrire una risposta concreta e lungimirante, basata su innovazione, collaborazione e partecipazione attiva.

Come dichiarano i promotori: “Green Fair non è semplicemente un altro evento fieristico, ma un vero e proprio spazio di trasformazione, dove comunità, territorio e tecnologia si incontrano per progettare insieme un nuovo modello energetico equo e indipendente.”

“Green Fair è molto più di una fiera,” spiega Maddalena Milone, CEO di Meeting Planner, società organizzatrice. “È un’occasione di dialogo concreto tra imprese, istituzioni, scuole, università e cittadini. Vogliamo creare un contesto aperto dove parlare di energia non solo in termini tecnici, ma anche culturali e sociali, promuovendo consapevolezza e azione”.

L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti, con un calendario ricco di appuntamenti, workshop e iniziative per ogni fascia d’età. Green Fair si rivolge a chi lavora per superare le barriere burocratiche, a chi sviluppa tecnologie innovative, a chi realizza impianti e studia soluzioni per abbassare i costi dell’energia (LCOE), ma anche a chi desidera essere protagonista – e non spettatore – della transizione.

