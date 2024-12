Green & Circular Economy: Incontro con Andrea Giustini, presidente EcoEridania

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ospite di Green & Circular economy a Telenord, in un'intervista di Simone Galdi, il presidente di EcoEridania Andrea Giustini presenta le attività di azienda leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell’end of waste, che chiude l'anno 2024 con il raggiungimento degli obiettivi fissati, e comincia il 2025 con nuovi traguardi all'orizzonte.

Bilancio - Oltre 1 milione e 174mila euro è il totale dei fondi donati in progetti solidali territoriali nel 2024. Tra le associazioni e le realtà di solidarietà del territorio sostenute dal Gruppo EcoEridania rientrano: Fondazione Gigi Ghirotti, Centro Progetto Spilimbergo, Orfani della Tragedia del Ponte Morandi, Ospedale Gaslini, Istituto Oncologico Romagnolo (IOR), La Casa del Re, Volley Albissola, S.A.P.R.E. e la città di Valencia tramite la Fondazione Levante.

Futuro - Il Gruppo ha inoltre annunciato il lancio di un nuovo bando che prevederà, per il 2025, l’assegnazione di 5.000 euro a una nuova realtà solidale, scelta per ampliare ulteriormente il raggio d’azione degli interventi sul territorio. Tra le attività in arrivo per il prossimo anno, infine, la seconda edizione dell’EcoEridania Cup: un torneo che riunirà tutte le squadre che condividono la stessa missione di sensibilizzazione all’inclusione e che vedrà coinvolte le squadre For Special del territorio ligure. Parte dei proventi del torneo verranno destinati alla Fondazione Gigi Ghirotti.