Google riapre la centrale nucleare Duane Arnold per alimentare i data center di IA

Google ha siglato un accordo con il gruppo americano NextEra Energy per la riattivazione della centrale nucleare Duane Arnold, situata in Iowa. La riapertura, prevista entro il primo trimestre del 2029, servirà a garantire energia pulita e affidabile per le infrastrutture di intelligenza artificiale (IA) del colosso californiano.

Secondo il comunicato congiunto, l’accordo mira a soddisfare la crescente domanda di energia dell’IA, con la centrale nucleare come “pietra angolare” della collaborazione. Duane Arnold, entrata in funzione nel 1974 e chiusa nel 2020, tornerà così a contribuire alla rete elettrica americana.

Si tratta del terzo progetto di riapertura di una centrale nucleare annunciato negli ultimi anni negli Stati Uniti, dopo i siti di Palisades in Michigan (2023) e Three Mile Island in Pennsylvania (2024), segnando la ripresa dell’industria nucleare dopo decenni di scarsi investimenti.

L’accelerazione del consumo di elettricità, sospinta dall’espansione dell’IA generativa, ha spinto molte aziende tecnologiche a cercare fonti energetiche sostenibili. Oltre alla riattivazione delle centrali esistenti, sono in fase di sviluppo i reattori modulari di piccola taglia (SMR), ma i primi impianti non saranno operativi prima della fine del decennio.

Per far fronte alle esigenze immediate dei data center, che gestiscono non solo l’archiviazione ma anche l’elaborazione dei dati per l’intelligenza artificiale, i grandi operatori tecnologici si stanno orientando in particolare verso le centrali nucleari già installate, garantendo continuità e sostenibilità energetica alle proprie infrastrutture strategiche.

