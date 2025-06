Go Skateboarding Day, il mondo festeggia lo skate ogni 21 giugno

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il Go Skateboarding Day è un evento annuale che si celebra ogni anno il 21 giugno in tutto il mondo. Nato nel 2004 su iniziativa della International Association of Skateboard Companies (IASC), ha lo scopo di promuovere lo skateboarding come sport, cultura e stile di vita, invitando persone di tutte le età e livelli a uscire di casa e salire sulla tavola.

In circa un centinaio tra ragazzi e ragazze si sono ritrovati oggi con pattini, skateboard e anche biciclette per provarsi su diversi skatepark urbani tra cui la piazza antistante l'ingresso del Teatro Carlo Felice e i Giardini Govi. Tanti i curiosi che si sono fermati a curiosare e commentare le sfide con le suote e soprattutto il coraggio di chi le affronta.

L’obiettivo principale è quello di creare una giornata di aggregazione per gli skater, diffondere il valore positivo dello skateboarding, fidare i pregiudizi ancora presenti e mettere in luce aspetti come la creatività, l’attività fisica e la socializzazione.

Eventi e attività in tutto il mondo - Durante il Go Skateboarding Day, si organizzano centinaia di eventi a livello globale.

Gare di skateboard - Competizioni per tutti i livelli, dai principianti ai professionisti

Sessioni libere - Skatepark e aree pubbliche aperti gratuitamente per permettere a tutti di partecipare

Dimostrazioni e workshop - Skater professionisti mostrano trick spettacolari e insegnano nuove tecniche

Parate e ride di gruppo - Centinaia di skater invadono le strade in cortei spontanei, simbolo dello spirito collettivo dello skate.

Eventi solidali - Alcuni appuntamenti hanno finalità benefiche o raccolgono fondi per progetti legati alla comunità skate.

Impatto e rilevanza - Dalla sua nascita il Go Skateboarding Day è cresciuto notevolmente, diventando una delle celebrazioni sportive più spontanee e amate al mondo. Ha contribuito ad aumentare la visibilità dello skateboarding nei media e nella cultura urbana, influenzare le politiche cittadine per creare ambienti più skate-friendly, rafforzare il senso di unità e appartenenza tra skater di ogni parte del mondo.

Promuovere lo skate come sport ufficialmente riconosciuto, anche in vista delle Olimpiadi

Sostenere l’inclusività e la diversità nella cultura skate, dando spazio a giovani, donne e comunità emarginate

Giornate correlate - Oltre al Go Skateboarding Day, esistono anche altri eventi legati al mondo dello skate, come:

Skateboarding week - Una settimana di eventi locali dedicati allo skate

Skate and create – Iniziative artistiche e culturali nate dentro la scena skate

Giornate locali dello skate – Promosse da associazioni o skatepark per coinvolgere le comunità

Skate. Esprimiti. Connettiti - Skateboarding Day non è solo una festa per chi sa già fare un kickflip, ma una porta aperta per chiunque voglia salire su una tavola e sentirsi libero, anche solo per un giorno. Che tu sia un principiante o un veterano, il 21 giugno è la tua occasione per uscire, spingere e far parte di qualcosa di più grande.

