Gnv guarda alla Spagna: nuova sede a Valencia, collegamenti con Formentera

di Edoardo Cozza

La sede valenciana ospiterà i team di vendita, gestione e supporto di Gnv, parte del Gruppo MSC

La compagnia di traghetti GNV, nell’ambito della sua attuale strategia di crescita nel mercato spagnolo, ha appena aperto nuovi uffici a Valencia con l’obiettivo di consolidare la sua presenza nel Mediterraneo e nel mercato delle Isole Baleari, dopo l’apertura dei collegamenti tra i porti di Valencia e Barcellona e quelli di Palma di Maiorca, Mahón e Ibiza, a partire dal luglio dello scorso anno.

La nuova struttura, situata al numero 1 di J.J. Domine, luogo emblematico dell’ambiente marittimo della capitale valenciana, ospiterà i team di vendita, gestione e supporto di GNV, parte del Gruppo MSC, leader mondiale nel trasporto marittimo e nella logistica, che a Valencia ha più di 350 dipendenti e che sta investendo nella costruzione di nuovi uffici che verranno inaugurati nel 2024.

Con l’apertura dei nuovi uffici, GNV sottolinea il suo impegno nel mercato spagnolo. Oltre al miglioramento del servizio, l’ottimizzazione e l’aumento della capacità passeggeri e merci, GNV investe anche nella vicinanza ai clienti, mettendo a loro disposizione un punto di contatto per rafforzare ulteriormente il rapporto con il territorio.

Inoltre, nell’ambito della sua strategia di crescita, GNV ha annunciato il lancio di un nuovo servizio con Formentera per facilitare il trasporto delle merci da parte delle aziende. Questa nuova opportunità per il settore della logistica e della distribuzione è il risultato di un accordo di collaborazione tra GNV e Formentera Cargo, compagnia di navigazione specializzata nel trasporto di merci e merci ro-ro, con 15 anni di esperienza e una vocazione al servizio di collegamento con Ibiza e Formentera. Grazie a questo accordo, le aziende di trasporto potranno inviare merci all’isola di Formentera con collegamenti giornalieri da Valencia, Barcellona e altre isole Baleari tramite GNV, senza doversi preoccupare di gestire i diversi scali.

Matteo Catani, amministratore delegato di GNV, ha sottolineato che nei prossimi mesi i servizi e i collegamenti tra i porti di Valencia e Barcellona con Maiorca, Minorca e Ibiza continueranno ad aumentare: la nave GNV Spirit di recente acquisizione – attualmente presso i cantieri navali di Napoli per lavori di manutenzione – entrerà infatti a far parte della flotta che opera in quest’area con l’obiettivo di aumentare le rotte che collegano la Penisola Iberica con l’arcipelago delle Baleari e offrire più servizi e capacità per il traffico merci e passeggeri.