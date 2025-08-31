Global Sumud Flotilla verso Gaza, Ghio (Pd): "Il Governo tuteli chi si è fatto carico della missione"

“Ieri sera a Genova è accaduto qualcosa di straordinario e la città ha mostrato ancora una volta il suo grande cuore. Decine di migliaia di persone hanno accompagnato la Global Sumud Flotilla alla partenza del suo viaggio per portare i viveri a Gaza, un corteo di speranza, per la pace, contro ogni guerra e sopruso, un corteo che ha detto forte e chiaro: basta al massacro del popolo palestinese." così la vicepresidente del Gruppo PD alla Camera Valentina Ghio, che ha visto da vicino gli effetti del governo di Netanyau sulla popolazione palestinese a Gaza dopo le due missioni a Rafah a cui ha partecipato come parlamentare, e che ieri era alla fiaccolata organizzata da Music for peace a Genova

Continua Ghio: "Ora anche il Governo del nostro Paese dimostri di voler tutelare, in ogni modo e con ogni mezzo, chi si è fatto carico di questa missione umanitaria e viaggerà sulla Global Sumud Flotilla, affinché l’obiettivo possa essere raggiunto e la popolazione di Gaza possa ricevere tutti i viveri necessari. Dimostri di voler porre un freno alla prepotenza di Netanyahu che sta usando la fame come arma di guerra, tutelando la missione e sospendendo gli accordi militari e di cooperazione con Israele. Bisogna ridare al popolo palestinese dignità e condizioni di vita umane”

