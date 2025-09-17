Gli "Incontri In Blu" al Galata Museo del mare: storie di imprese e passione
di Anna Li Vigni
L'imprenditrice Giovanna Vitelli sarà l'ospite di giovedì 18 settembre
Tornano anche quest’anno Gli Incontri in Blu al Galata Museo del Mare: un ciclo di appuntamenti che fonde racconto, esperienza e ispirazione. In una cornice suggestiva come quella del principale museo marittimo del Mediterraneo, protagonisti del mare – imprenditori, esploratori, navigatori, atleti e innovatori – condividono con il pubblico le loro storie straordinarie, fatte di coraggio, dedizione e amore per il mare.
Un viaggio tra uomini, donne e mare - L’obiettivo degli Incontri in Blu è raccontare le imprese che hanno lasciato un segno, attraverso le parole di chi le ha vissute in prima persona. Ogni incontro è un’occasione per avvicinarsi al mare non solo come ambiente naturale, ma come teatro di sfide personali, di grandi conquiste e di profonda connessione con la natura. Gli ospiti, spesso di caratura internazionale, parlano di navigazione, sostenibilità, innovazione tecnologica e avventure estreme, offrendo punti di vista unici e coinvolgenti.
Un appuntamento per tutti - Aperto al pubblico e pensato per un pubblico eterogeneo – dagli appassionati di mare agli studenti, dagli addetti ai lavori ai semplici curiosi – il ciclo di incontri si inserisce perfettamente nella missione culturale del GALATA MUSEO DEL MARE: divulgare, educare e ispirare. Grazie anche alla collaborazione con enti, istituzioni e realtà del territorio, l’evento assume un ruolo centrale nella valorizzazione della cultura marittima italiana.
Il mare come passione e ispirazione - In un’epoca in cui il mare è spesso visto come confine da attraversare o risorsa da sfruttare, Gli Incontri in Blu ricordano quanto esso possa essere anche una fonte inesauribile di passione e ispirazione. Le storie raccontate non sono solo cronache di successo, ma testimonianze vive di come il mare possa trasformare, insegnare e unire.
