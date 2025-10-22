Giovedì di allerta meteo: temporali intensi e mareggiate in arrivo

È in arrivo anche sulla Liguria un passaggio fortemente perturbato, veloce e molto intenso. Per Arpal temporali "forti, organizzati e stazionari", colpi di vento e mareggiata prolungata "sono i fenomeni cui prestare la massima attenzione. Non si possono escludere neppure grandinate e trombe marine". Per queto l'agenzia ha emanato un articolato allerta meteo per temporali e piogge diffuse per domani.

L'allerta sarà arancione dalle 10 alle 18 sul centro levante, preceduta da una fase di allerta gialla dalle 8 alle 10, e gialla dalle 8 alle 15 sul centro ponente regionale Il sistema perturbato atlantico che ci interesserà domani è stato chiamato "Benjamin" da Meteo France: sarà pilotato da una zona depressionaria situata a nord della Francia, e da un minimo secondario a ridosso delle Alpi. Il fronte vero e proprio attraverserà la Liguria a partire dalle ore centrali di domani, giovedì 23 ottobre, con una fase prefrontale "breve ma intensa": protagonisti i venti di burrasca e burrasca forte da sud/sud ovest che accompagneranno temporali anche intensi in spostamento lento e favoriranno un deciso aumento del moto ondoso.

Dal mattino infatti la configurazione di confluenza di venti meridionali, caldi e carichi di umidità, appare favorevole alla formazione di una struttura temporalesca lineare quasi stazionaria, associata a piogge di forte intensità, orientata da Sud-Ovest a nod-est. Passate le ore centrali si osserverà un deciso rinforzo del libeccio mentre sul settore centrale l'ingresso di una ventilazione settentrionale al passaggio del fronte seccherà l'atmosfera a tutti i livelli e cesseranno così le precipitazioni.

