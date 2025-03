Legge sul femminicidio, Silvia Salis: "Bisogna educare, non punire"

"Più che punire bisognerebbe educare". È questo il messaggio lanciato dalla candidata sindaca di Genova del centrosinistra Silvia Salis al corteo transfemminista organizzato da "Non una di meno" in occasione della Giornata internazionale della donna. "Vorrei pensare ad un Paese che educa alla sensibilità, che faccia sì che questi temi vengano condivisi non solo l'8 marzo - spiega -. Educare, creare presidi educativi, sensibilizzare i bambini fin da piccoli e poi i giovani è un lavoro più complesso che fare leggi punitive. Bisogna creare le condizioni per cui i casi diminuiscano per un processo di educazione, non repressione".

Lavoro - Uno dei temi centrali per raggiungere la parità di genere è quello del lavoro. "Siamo un paese dove una donna su due non lavora nonostante sia in età da lavoro - denuncia Salis -: questo è un grandissimo tema economico oltre che sociale". Secondo la candidata sindaca infatti "l'Italia su tantissimi temi è in una posizione non accettabile per quanto riguarda i diritti delle donne, sul posizionamento nlla società e nel mondo del lavoro", dalla "tutela delle condizioni lavorative" alla "parità salariale", ma anche che "il carico della famiglia sia distribuito non solo sulle donne ma su tutti i componenti della famiglia stessa".

Servizi - Secondo Salis mancano in particolare i servizi che possano garantire alle donne la possibilità di lavorare senza dover "accettare dei part time o smettere". "Il mio programma - spiega - riserverà grande spazio alle tematiche di genere, non solo perché sono una donna giovane con un figlio piccolo ma perché quando una donna riesce ad arrivare in una posizione influente non si deve dimenticare della fatica che le donne fanno tutti i giorni a tutti i livelli".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.