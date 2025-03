Festa della Donna, eventi e riflessioni a Genova: cortei, cultura e memoria

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Genova celebra l'8 marzo con eventi culturali, manifestazioni e ingressi gratuiti nei musei

2️⃣ "Non Una di Meno" organizza un corteo, mentre Piazza De Ferrari ospita l'evento "Wall of Dolls"

3️⃣ In programma anche una staffetta sportiva, una serata di gala a palazzo Interiano Pallavicino, un'esibizione di tango e spettacoli teatrali

La notizia nel dettaglio

L'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, Genova ospita numerosi eventi per riflettere sui diritti delle donne e celebrare il loro ruolo nella società. La data, ufficialmente riconosciuta dall'ONU nel 1977, ha radici nelle lotte per l'emancipazione femminile, dalla rivendicazione del diritto di voto alle battaglie per la parità salariale.

Musei gratuiti – Le donne potranno visitare gratuitamente i musei statali, tra cui il Palazzo Reale e la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, aperti dalle 9:00 alle 19:00.

Corteo "Non Una di Meno" – Alle 10:30 partirà da via Fanti d'Italia il corteo transfemminista organizzato dal movimento "Non Una di Meno". Il percorso attraverserà il centro città e si concluderà ai Giardini di Brignole, con concerti, momenti divulgativi e un pranzo condiviso.

Evento "Wall of Dolls" – Alle 14:00 in Piazza De Ferrari si terrà la tradizionale manifestazione "Wall of Dolls", con un flash mob di danza, testimonianze e riflessioni sul contrasto alla violenza di genere. La sera, poi, è stata organizzata una serata di gala al circolo unificato dell'Esercito di via San Vincenzo.

Staffetta Rosa – L'associazione Orme Rosa organizza una staffetta che partirà alle 9:00 dalla stazione di Genova Nervi, attraverserà il litorale e si concluderà ad Arenzano alle 18:00.

Marcella Bella - A palazzo Interiano Pallavicino è prevista la presenza di Marcella Bella, che dialogherà con il giornalista Renato Tortarolo: a seguire cena di gala a inviti.

Esibizione di tango – Dalle 15:00 alle 17:00, sempre in Piazza De Ferrari, si svolgerà un'esibizione di tango aperta a tutti, per un momento di condivisione culturale.

Eventi culturali e spettacoli – Il Comune di Genova, in collaborazione con associazioni e centri civici, ha organizzato spettacoli teatrali, concerti e mostre per promuovere il dibattito sui diritti delle donne e sulla loro rappresentazione nella società.

