Giornata dell'Alzheimer, in Liguria servizi e centri dedicati per diagnosi precoce e presa in carico dei pazienti

Si celebra oggi, domenica 21 settembre, la Giornata Mondiale dell’Alzheimer occasione per sensibilizzare cittadini e le famiglie sull’importanza della diagnosi precoce e della presa in carico delle persone affette da disturbi cognitivi. Riconoscere i primi segnali della malattia è il primo passo per affrontarla con consapevolezza e per garantire alle persone fragili un percorso di cura adeguato, che coinvolge medici, strutture sanitarie e famiglie.

“Questa giornata – sottolinea Massimo Nicolò Assessore alla Sanità della Regione Liguria – ci ricorda quanto sia fondamentale non sottovalutare i primi campanelli d’allarme dell’Alzheimer. Intervenire tempestivamente permette di migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, offrendo loro un percorso di diagnosi e cura strutturato e supportato dalla nostra rete sanitaria. Regione Liguria è impegnata a garantire un’assistenza sempre più vicina alle persone e ai caregiver, con l’obiettivo di non lasciare nessuno solo davanti a questa malattia, in particolare attraverso i CDCD, Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze, strutture ambulatoriali specializzate che forniscono servizi per la cura e la presa in carico dei pazienti con demenze”.



IL PERCORSO IN LIGURIA - In caso di sospetto Alzheimer, il primo riferimento è il medico di famiglia, che può individuare i segnali della malattia, proporre un test cognitivo (come il GPCOG) e prescrivere, se necessario, una TAC cerebrale e gli esami di laboratorio di base. Qualora il sospetto venga confermato, il paziente viene indirizzato ai Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD), presenti uno per ogni AS

