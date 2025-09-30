Salute

Gioco d'azzardo, come uscire dalla dipendenza; il progetto Game Over

di Maurizio Michieli

Game Over

Gioco d'azzardo, come uscire dalla dipendenza: Asl 3 e Terzo Settore insieme con il progetto Game Over per contrastare un fenomeno patologico. E' il titolo dello spazio Live in onda su Telenord dedicato al contrasto di un fenomeno patologico.

Sono intervenute in studio:

Inamaria Hinnenthal, direttrice S.C. SerD Asl 3 genovese

Paola Arnuzzo, psicologa SerD Asl 3 genovese

INFO: gameoverazzardo.org - whatsapp 375 6838122

