Gioco d'azzardo, come uscire dalla dipendenza; il progetto Game Over
di Maurizio Michieli
Gioco d'azzardo, come uscire dalla dipendenza: Asl 3 e Terzo Settore insieme con il progetto Game Over per contrastare un fenomeno patologico. E' il titolo dello spazio Live in onda su Telenord dedicato al contrasto di un fenomeno patologico.
Sono intervenute in studio:
Inamaria Hinnenthal, direttrice S.C. SerD Asl 3 genovese
Paola Arnuzzo, psicologa SerD Asl 3 genovese
INFO: gameoverazzardo.org - whatsapp 375 6838122
