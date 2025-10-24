Giochi senza barriere: sport e inclusione a Certosa
di Luca Pandimiglio - Katia Gangale
Un momento di incontro e testimonianza per raccontare come lo sport possa abbattere barriere fisiche e sociali, costruendo comunità più aperte
Una giornata dedicata allo sport come strumento di inclusione, con protagonisti atleti, associazioni e istituzioni impegnate nel promuovere l’accessibilità per tutti.
In studio, insieme a Katia Gangale, Debora Sorriva, responsabile dell’ASD Dinamic Gym.
In collegamento da Certosa, al microfono di Luca Pandimiglio ci sono Federico Romeo, Armando Sanna e altri ospiti.
Un momento di incontro e testimonianza per raccontare come lo sport possa abbattere barriere fisiche e sociali, costruendo comunità più aperte e solidali.
