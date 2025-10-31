Giglio Bagnara, cala il sipario sullo storico negozio di Sestri Ponente

Dopo 155 anni di attività, lo storico grande magazzino di via Sestri 46 a Sestri Ponente (Genova) ha annunciato la messa in liquidazione volontaria, segnando la fine di un’epoca per il commercio cittadino.

Un pezzo di storia - Fondata nel 1869, Giglio Bagnara è stata per generazioni una vera istituzione del commercio genovese. Nata come negozio di tessuti a metraggio, l’azienda ha saputo reinventarsi nel tempo, ampliando la propria offerta con capi d’abbigliamento per uomo, donna e bambino, oltre ad accessori e articoli per la casa.

Il grande magazzino di via Sestri non è stato soltanto un luogo di acquisti, ma un simbolo identitario per il quartiere di Sestri Ponente e per l’intera città: un punto di riferimento dove si intrecciavano quotidianità, relazioni e memoria collettiva.

Le ragioni della chiusura - Come spiegato dall'amministratore delegato Enrico Montolivo la decisione nasce da una serie di difficoltà strutturali: anni complessi, segnati da eventi calamitosi e da un progressivo calo dei consumi, aggravato dall’avanzare dell’e-commerce e dei nuovi modelli di vendita che hanno messo in crisi il commercio tradizionale.

