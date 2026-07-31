Gigafactory di IA in Europa: fino a 30 miliardi di investimenti con un occhio a energia e sostenibilità

La Commissione europea accelera sullo sviluppo delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale con un nuovo bando dedicato alla realizzazione di fino a sette gigafactory di IA. Un progetto strategico che punta a rafforzare la competitività tecnologica dell’Unione europea mobilitando investimenti complessivi fino a 30 miliardi di euro.

L’iniziativa prevede circa 10 miliardi di euro tra fondi europei e nazionali, con l’obiettivo di attivare ulteriori 20 miliardi di investimenti privati. Le nuove strutture saranno dedicate al supercalcolo e alla capacità computazionale necessaria per lo sviluppo dei modelli avanzati di intelligenza artificiale.

Tra i criteri di valutazione dei progetti non ci saranno soltanto potenza e capacità tecnologica, ma anche aspetti legati alla sostenibilità. La Commissione europea infatti presterà particolare attenzione all’efficienza energetica delle infrastrutture e al consumo di risorse idriche, due elementi considerati cruciali per ridurre l’impatto ambientale dei grandi centri di calcolo.

Le gigafactory IA rappresentano una delle principali iniziative europee per costruire una filiera autonoma dell’intelligenza artificiale, limitando la dipendenza tecnologica da altri grandi attori globali e promuovendo allo stesso tempo un modello di sviluppo più sostenibile.

Il tema energetico sarà quindi centrale: i data center di nuova generazione richiedono enormi quantità di elettricità e sistemi avanzati di raffreddamento. Per questo l’Unione europea punta a selezionare progetti capaci di coniugare innovazione, sicurezza tecnologica e riduzione dei consumi.

La sfida sarà creare infrastrutture in grado di sostenere la crescita dell’intelligenza artificiale senza aumentare in modo insostenibile la pressione sulle reti energetiche e sulle risorse naturali.

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