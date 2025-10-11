Giappone inaugura la prima centrale osmotica d’Asia: energia pulita e continua dall’incontro tra acqua dolce e salata

A Fukuoka, nel sud del Giappone, è stata inaugurata la prima centrale osmotica dell’Asia, un impianto rivoluzionario che trasforma la differenza di salinità tra acqua dolce e acqua marina in energia elettrica. Questo sistema innovativo, basato sul principio naturale dell’osmosi, promette di aprire nuovi orizzonti per le energie rinnovabili.

La centrale, gestita dal Seawater Desalination Center, produce circa 880.000 kWh all’anno, sufficiente a fornire energia a circa 220 abitazioni, funzionando senza interruzioni e indipendentemente dalle condizioni climatiche. Si tratta del più grande impianto osmotico al mondo, dopo quello inaugurato in Danimarca nel 2023.

Il funzionamento si basa sulla pressione generata quando l’acqua dolce e quella salata vengono separate da una membrana speciale. A Fukuoka viene impiegata salamoia, un residuo degli impianti di desalinizzazione, per aumentare l’efficienza del processo.

Questa fonte di energia è completamente pulita, senza emissioni di CO₂, e garantisce una produzione costante, superando i limiti di altre rinnovabili intermittenti. Nonostante le sfide tecniche e i costi elevati che fino a oggi ne hanno limitato l’applicazione, i progressi tecnologici permettono ora al Giappone di dimostrare la fattibilità della tecnologia su scala industriale.

Secondo gli esperti, l’energia osmotica potrebbe soddisfare fino al 15% della domanda globale entro il 2050, diventando una risorsa fondamentale per un futuro energetico sostenibile.

