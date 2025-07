Gianluca Ghettini nuovo presidente di CNA Liguria: "Alla politica chiediamo nuovi spazi per le piccole-medie imprese"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

E' Gianluca Gattini il nuovo presidente di Cna Liguria, eletto dall'assemblea quadriennale riunita oggi a Genova. Gattini sarà alla guida della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e piccola e media Impresa della Liguria per il mandato 2025-2029

I punti sul tavolo - “Grazie alla mia esperienza e agli incarichi che ho ricoperto in questi anni ho potuto approfondire alcuni aspetti che si rivelano sempre di più strategici e che saranno i punti cardine del mio impegno-. Spiega il neoeletto Presidente di CNA Liguria Gianluca Gattini -. A partire dall’accesso al credito per le imprese, che CNA a tutti i livelli favorisce mediante molteplici strumenti e iniziative (supporto per adesione a bandi, agevolazioni pubbliche nazionali, regionali e locali etc), contatti con le istituzioni e il mondo bancario ma soprattutto mediante il sistema dei Consorzi Garanzia Fidi, un vero e proprio patrimonio della associazione.

Richieste alla politica - Gattini lancia subito l'appello alla politica locale su uno dei grandi problemi della regione, quello delle infrastrutture, non solo per quanto riguarda i collegamenti con l'esterno ma anche quelli urbani: "Sento sulla mia pelle il problema degli spostamenti, sia in Liguria sia a Genova: credo che gli amministratori locali dovranno dare qualche risposta su tutti i progetti che hanno in cantiere, sia per la parte infrastrutturale sia per quella degli spazi: per piccole che siano, le nostre imprese necessitano di spazi, che al momento sono difficile da trovare. Ad oggi bisogna inventarseli, per questo si puo' pensare a una riqualificazione urbana o di strutture industriali dismesse. Non è possibile consumare ulteriormente territorio rispetto a quello che è già stato consumato"

Conclude Gattini: "L’azione sul credito deve essere costante e continua, per essere in grado di sopperire alle criticità che soprattutto le MPMI incontrano quotidianamente. Altro aspetto determinante riguarda la formazione rivolta al personale delle imprese e agli imprenditori, sia tramite gli enti di formazione organici all’associazione come ECIPA, sia tramite interlocuzione a tutti i livelli con il sistema formativo pubblico e privato. L’obiettivo è di garantire e facilitare la frequenza di tutti i corsi necessari all’esercizio delle professioni, preparare le imprese alle nuove tecnologie e alle nuove sfide aiutare, e, soprattutto, supportarle nel trovare e preparare adeguatamente nuovo personale. In tal senso non vanno dimenticate le collaborazioni con le istituzioni e il terzo settore per realizzare un sistema virtuoso anche di recupero e integrazione sociale. A questi temi aggiungo, vista la mia esperienza professionale, la necessità di favorire e supportare la digitalizzazione delle imprese, mediante adozione di nuove tecnologie (intelligenza artificiale, strumenti di marketing digitale, processi di automazione e di integrazione di sistemi), senza dimenticare la cybersicurezza, fattore di rischio sempre più pericoloso per le MPMI che statisticamente sono le più colpite da attacchi informatici” ha concluso il Presidente Gattini.

All’Assemblea di Cna Liguria ha partecipato anche il Presidente nazionale Dario Costantini, dimostrando una particolare attenzione al territorio ligure. “Tra i temi strategici anche la digitalizzazione e l’integrazione con l’intelligenza artificiale, un argomento su cui il Presidente Gattini potrà spendere le sue competenze - ha commentato Costantini -. Quasi il 15% delle imprese della Cna a livello Paese usa intelligenza artificiale c’è un dato ancora più rassicurante sulle nuove imprese, su questo aspetto lavoreremo molto”. Tra gli altri temi trattati anche le polizze catastrofali. “Non deve essere una nuova tassa, dobbiamo avere impegni precisi sulle manutenzione, è una misura da ridiscutere”

