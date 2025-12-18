Assinter Italia, Pier Paolo Greco eletto presidente per il biennio 2026-2028

Pier Paolo Greco, amministratore unico di Liguria Digitale, è il nuovo presidente di Assinter Italia per il biennio 2026–2028. L’elezione è avvenuta a Milano, nel corso dell’Assemblea dei Soci. Greco entrerà ufficialmente in carica il 9 gennaio 2026.





Al suo fianco opererà il Comitato Direttivo composto da Paolo Ghezzi (InfoCamere), Lorenzo Gubian (ARIA SpA), Luca Perozzi (LazioCREA) e Mauro Ponzè (Sardegna.IT). A ciascun componente sono state assegnate specifiche deleghe: PDND e interoperabilità a Ghezzi, sanità digitale e politiche pubbliche di procurement a Gubian, intelligenza artificiale a Perozzi, infrastrutture, cloud e piattaforme composable software a Ponzè. Una delega dedicata alla sostenibilità è stata affidata a Francesco Castanò (ACI Informatica).





Nel suo intervento, Greco ha sottolineato il percorso di crescita dell’Associazione, evidenziando come Assinter abbia rafforzato negli ultimi anni il proprio ruolo di rappresentanza a livello nazionale. Le priorità del nuovo mandato si articolano su cinque direttrici: advocacy, networking, alleanze, formazione e innovazione, con l’obiettivo di consolidare Assinter come interlocutore qualificato sui principali temi dell’ICT pubblico, dall’intelligenza artificiale al Green IT, dal cloud alla cybersecurity.





Già vicepresidente operativo del board di Euritas, Greco continuerà a rappresentare Assinter anche in ambito internazionale, promuovendo una maggiore cooperazione con il network europeo delle società pubbliche ICT. «Ringrazio i Soci per la fiducia e il Comitato Direttivo per il sostegno – ha dichiarato –. Lavoreremo con trasparenza, ascolto e spirito di servizio per costruire un ecosistema digitale che valorizzi il ruolo delle aziende pubbliche al servizio del cittadino».





Il presidente uscente, Pietro Pacini, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto nel corso del mandato, ricordando la crescita della community Assinter, il lancio di iniziative come il Libro Bianco, i progetti sul cloud federato e il rafforzamento delle relazioni istituzionali a livello nazionale e internazionale. Pacini ha inoltre ringraziato il direttore Antonello Ghisaura per il contributo della struttura tecnica, augurando al nuovo board un proficuo lavoro.

