Fincantieri ripensa la sua identità digitale: debutta il nuovo portale con l’AI agent captAIn

Un sito completamente rinnovato, pensato non solo come vetrina informativa ma come ambiente intelligente capace di dialogare con utenti, stakeholder e investitori. È online il nuovo portale corporate di Fincantieri, fulcro della strategia di comunicazione digitale del Gruppo e primo esempio di ecosistema integrato guidato da un AI agent proprietario: captAIn.





Il nuovo sito rappresenta una svolta profonda rispetto al passato, sia dal punto di vista del design che dell’esperienza di navigazione. Linguaggi, contenuti e struttura sono stati ripensati per raccontare in modo immersivo l’evoluzione industriale, tecnologica e culturale di Fincantieri. Al centro di questa trasformazione c’è captAIn, un sistema di intelligenza artificiale avanzato che trasforma il portale in un vero e proprio hub cognitivo.





CaptAIn consente di esplorare in modo immediato e personalizzato l’intero patrimonio informativo del Gruppo: testi, video, grafici e documenti vengono analizzati, sintetizzati e rielaborati in tempo reale per fornire risposte mirate alle richieste degli utenti. Grazie a un’architettura agentica evoluta, l’AI non si limita a cercare contenuti, ma li ricompone dinamicamente, generando nuove pagine e accompagnando la navigazione con un’interfaccia adattiva. Il sistema è destinato a diventare il perno delle future innovazioni digitali nella comunicazione del Gruppo.





Il lancio del nuovo portale segna un cambio di passo nella comunicazione istituzionale di Fincantieri: da semplice piattaforma informativa a racconto identitario capace di valorizzare la leadership globale e la vocazione all’innovazione dell’azienda.





"Questo ecosistema digitale rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di trasformazione della nostra comunicazione", ha dichiarato Lorenza Pigozzi, Executive Vice President Group Strategic Communication. "Abbiamo costruito una piattaforma contemporanea, intuitiva e guidata dai dati, in cui tecnologia e contenuti dialogano in modo organico. L’intelligenza artificiale ci permette di parlare a pubblici sempre più diversificati, rafforzando la nostra identità e tracciando una nuova rotta in uno scenario in continua evoluzione".





Grande attenzione è stata riservata anche all’accessibilità. Il portale è stato progettato secondo i principi dell’European Accessibility Act e rispetta gli standard WCAG 2.2 AA del World Wide Web Consortium, collocando Fincantieri tra le realtà italiane già allineate ai più elevati parametri internazionali in tema di inclusione digitale.





L’architettura del sito ruota attorno a tre aree principali – Gruppo, Business e Persone – che riflettono i pilastri identitari dell’azienda e pongono al centro il capitale umano. La homepage si apre con un video hero pensato per immergere subito l’utente nei valori e nella visione del Gruppo. Completano l’esperienza una Newsroom strutturata come hub editoriale dinamico e una sezione Investor Relations evoluta, concepita come centro finanziario digitale interattivo e trasparente.





Alla realizzazione del progetto hanno contribuito circa 60 professionisti, impegnati per oltre 7.000 ore di sviluppo, con l’obiettivo comune di creare una piattaforma capace di coniugare innovazione tecnologica, identità aziendale e accessibilità.

