Ansaldo Energia fornisce la turbina GT26 per la nuova centrale di Mátra in Ungheria

Ansaldo Energia si è aggiudicata la fornitura di una turbina a gas GT26 hydrogen-ready e di una turbina a vapore, complete dei rispettivi generatori, per la nuova centrale a ciclo combinato di Mátra, in Ungheria. Il progetto è stato commissionato da un consorzio formato da Status Kpria (Gruppo Mészáros), West Hungária Bau ed Elsewedy Electric Power Systems Projects, mentre il cliente finale è la utility pubblica ungherese MVM. L’entrata in esercizio commerciale dell’impianto è prevista per l’inizio del 2029.





La centrale di Mátra avrà una potenza complessiva di 521 MW e sostituirà un impianto alimentato a lignite, contribuendo in modo significativo al percorso di decarbonizzazione del Paese e al rafforzamento della sicurezza energetica e della stabilità della rete elettrica.





Secondo le stime, la nuova unità consentirà una riduzione delle emissioni di CO2 fino a circa il 70% rispetto all’impianto esistente. Inoltre, la possibilità di utilizzare in futuro una miscela di combustibile con fino al 30% di idrogeno permetterà un’ulteriore diminuzione dell’impatto ambientale.





"Siamo orgogliosi di contribuire a questo progetto strategico con la tecnologia di Ansaldo Energia – ha dichiarato Stefano Gianatti, executive vice president Thermal New Units – creando valore duraturo per il nostro cliente. Le turbine a gas si confermano uno strumento efficace della transizione energetica, capaci di garantire flessibilità, affidabilità ed efficienza, contribuendo al contempo alla riduzione delle emissioni di CO2".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.