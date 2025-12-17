Genova, chiude dopo due secoli la storica Cartiera Grillo di Voltri: venti lavoratori senza impiego

Dopo oltre due secoli di attività, la Cartiera Grillo di via Acquasanta, a Genova Voltri, si avvia alla chiusura definitiva. Gli impianti sono già stati fermati e nelle prossime settimane l’azienda cesserà ufficialmente la produzione, lasciando senza lavoro 20 dipendenti.





A darne notizia è la Slc Cgil Genova, che in una nota spiega come la storica cartiera, specializzata nella produzione di buste porta documenti e sacchetti di carta, non riesca più a reggere la concorrenza estera, in particolare quella proveniente dall’India. La Grillo era una delle ultime cartiere ancora attive sul territorio.





Nel corso di un incontro svoltosi in Confindustria, la proprietà ha confermato la volontà di chiudere l’attività. Il sindacato aveva proposto il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, ipotesi però respinta dall’azienda. Un nuovo confronto è previsto per il 7 gennaio, per valutare eventuali alternative, anche se – sottolinea la Slc Cgil – le possibilità di evitare la chiusura appaiono al momento molto limitate.

