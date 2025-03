Giancarlo Vinacci lascia Fratelli d’Italia, rottura con Matteo Rosso e autosospensione immediata

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Giancarlo Vinacci si autosospende da Fratelli d’Italia per dissidi interni

2️⃣ La decisione arriva dopo tensioni con il coordinatore regionale Matteo Rosso

3️⃣ Si ipotizza un suo interesse per un nuovo progetto politico

La notizia nel dettaglio

Giancarlo Vinacci ha annunciato la sua autosospensione da Fratelli d’Italia, lasciando con effetto immediato tutti i suoi incarichi nel partito. La decisione, comunicata tramite una lettera inviata al coordinatore regionale Matteo Rosso e al coordinatore provinciale Antonio Oppicelli, arriva dopo una serie di dissidi sulla gestione interna della formazione politica in Liguria.

Lettera di dimissioni – Nel documento, Vinacci non entra nei dettagli delle motivazioni lascia intendere che la sua scelta sia frutto di una profonda delusione. L’ex assessore non è il primo a sollevare critiche sulla gestione del partito: recentemente anche Oppicelli aveva scritto ai vertici nazionali di Fratelli d’Italia per segnalare le sue perplessità.

Percorso politico – Vinacci è noto nel panorama politico genovese per aver ricoperto il ruolo di assessore allo Sviluppo Economico durante il primo mandato del sindaco Marco Bucci. In passato ha lavorato nel settore finanziario, specializzandosi in investimenti e strategie di sviluppo.

Possibili scenari futuri – Sebbene al momento non vi siano conferme ufficiali, fonti di stampa ipotizzano che Vinacci possa essere interessato a un progetto politico alternativo al centrodestra, magari in una delle liste che appoggiano Silvia Salis alla corsa a Palazzo Tursi. Tuttavia, nessuna dichiarazione è stata rilasciata in merito a un’eventuale nuova collocazione politica.

